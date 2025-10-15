La sceneggiata dell’Ambrogino arriva il gran rifiuto della Flotilla | Milano gemellata con Tel Aviv non lo vogliamo

Flotilla e il gran rifiuto. E pensare che era stata l’idea di assegnare l’Ambrogino d’Oro alla Flotilla ad innescare la rande fuga dal prestigioso riconoscimento milanese. In primis fu l’avvocato Bernardini De Pace. “ Questa iniziativa è gravemente inopportuna e profondamente offensiva – aveva scritto al sindaco Sala- per il significato che l’onorificenza dovrebbe conservare: premiare chi, con impegno autentico, ha onorato la città di Milano. La cosiddetta “Flotilla” (promossa da movimenti ambiguamente Pro-Palestina e da circuiti di finanziamenti non trasparenti) non ha distribuito cibo; non ha soccorso civili: ha messo in scena una provocazione politica, con finalità simboliche e mediatiche, ai limiti della legalità internazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

