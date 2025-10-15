La Savino Del Bene si smarrisce a Cuneo | primo ko di stagione
Honda Cuneo Granda Volley – Savino Del Bene Volley 3-0 (25-19, 25-10, 26-24) HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Koulisiani n.e., Keene 8, Atamah n.e., Rivero, Martinez, Pritchard 18, Magnani, Allaoui n.e., Bardaro (L1), Cecconello 6, Pucelj 14, Signorile 2, Diop 14, Marring (L2) n.e.. All.: Salvagni. SAVINO DEL BENE VOLLAY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 9, Castillo (L2), Ruddins 1, Franklin 1, Ribechi (L1), Bosetti 2, Ognjenovic 1, Mancini n.e., Graziani 1, Nwakalor 3, Antropova 18, Weitzel 6. All.: Gaspari. ARBITRI: Rossi – Goitre CUNEO – Nel primo turno infrasettimanale della serie A1 femminile, la Savino Del Bene Volley incassa la sua prima sconfitta stagionale, cedendo per 3-0 (25-19, 25-10, 26-24) alla Honda Cuneo Granda Volley, protagonista di una vera e propria impresa nella sua prima partita casalinga della stagione, disputata davanti a 1100 spettatori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
