La sanità sotto la lente Debiti fornitori e spese | monito per Ausl-Regione

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Debiti accumulati negli anni, pagamenti oltre i termini e spese superiori agli obiettivi regionali sono le principali criticità nel bilancio dell’Ausl. La Corte dei conti (Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna) ha esaminato nei giorni scorsi il consuntivo 2023 dell’Azienda sanitaria, chiuso in equilibrio a fronte di una previsione di perdita di oltre 33 milioni. Una verifica ordinaria, che in buona sostanza promuove l’operato dell’Ausl e riconoscimento i miglioramenti rispetto al 2022, ma ha come effetto anche quello di metterne in guardia i vertici e di infilare una serie di raccomandazioni rivolte alla Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La sanità sotto la lente. Debiti, fornitori e spese: monito per Ausl-Regione

