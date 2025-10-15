La sanità campana durante la cura De Luca | cos’è cambiato e perché Napoli è la peggiore in Italia per tasso di mortalità evitabile

I dieci anni di governo di Vincenzo De Luca in Campania hanno sicuramente segnato le condizioni di vita nella regione. Un doppio mandato che ha indirizzato fortemente con le sue politiche il lavoro delle aree di competenza regionali. Tra queste c’è senza dubbio la sanità, che il governatore ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it