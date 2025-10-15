La sagra del commercio e dell' artigianato a Cologno Monzese

Monzatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercatini, giostre, street food e le coloratissime fontane danzanti. L'appuntamento è per domenica 19 ottobre nelle vie del centro cittadino di Cologno Monzese con le tantissime iniziative della Sagra del commercio e dell'artigianato. In programma negozi aperti, street food e sapori regionali. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

A Cologno torna la sagra della bufala - Inizia Venerdì 26 Maggio 2023 la 7° edizione dalla SAGRA DELLA BUFALA. bergamonews.it scrive

Sagra della bufala, a Cologno tre week-end di gusto - Venerdì 26 maggio a Cologno al Serio inizia la sagra della bufala. Come scrive bergamonews.it

Sagre, fiere, eventi e commercio. Nel bilancio stanziati 70mila euro - Stanziamenti mai visti per manifestazioni, attrazioni e commercio, che sono stati incrementati ulteriormente con la variazione di bilancio che è stata ... Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Sagra Commercio Artigianato Cologno