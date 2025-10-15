La Roccella non è l’Albanese | il Pd la censura

La rappresentante Onu ha umiliato il sindaco di Reggio, solo perché lui aveva rivolto un pensiero anche ai rapiti israeliani. La giunta non ha fatto una piega, mentre è scattata contro il ministro sul caso Auschwitz «rispolverando» anche la Segre. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Roccella non è l’Albanese: il Pd la censura

Scopri altri approfondimenti

Eugenia Roccella rincara la dose e insulta tutti!: “Mi rendo conto che la sinistra, tra la Albanese portata in trionfo, gli striscioni che inneggiano al 7 ottobre, le piazze e le università messe a ferro e fuoco e il cessate il fuoco siglato da Trump, non sappia più che p - facebook.com Vai su Facebook

Ah, è rimasta muta quando la Albanese l'ha insultata e adesso fa l'analisi terminologica alla Roccella perché ha detto gita? Ok - X Vai su X

Il governo sul bonus mamme: “L’hanno chiesto il 75% delle lavoratrici”. Ma non è così. Scontro col Pd sui dati Inps - ROMA – Il governo dice che il bonus mamme è stato richiesto dal 75% della platea delle possibili beneficiarie. Lo riporta repubblica.it

Delrio: “Piena solidarietà alla ministra Rocella. Ma dal centrodestra due pesi e due misure” - «Io a Roccella esprimo solidarietà piena, perché siamo irriducibilmente antifascisti - Riporta repubblica.it

Roccella censurata, la solidarietà del mondo della politica. Ma il Pd resta in silenzio - «La mia solidarietà al ministro della Famiglia, della natalità e delle Pari opportunità, Eugenia Roccella, costretta per le dure contestazioni ... Si legge su iltempo.it