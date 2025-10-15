La Roccella non è l’Albanese | il Pd la censura

Laverita.info | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rappresentante Onu ha umiliato il sindaco di Reggio, solo perché lui aveva rivolto un pensiero anche ai rapiti israeliani. La giunta non ha fatto una piega, mentre è scattata contro il ministro sul caso Auschwitz «rispolverando» anche la Segre. 🔗 Leggi su Laverita.info

la roccella non 232 l8217albanese il pd la censura

© Laverita.info - La Roccella non è l’Albanese: il Pd la censura

Scopri altri approfondimenti

Il governo sul bonus mamme: “L’hanno chiesto il 75% delle lavoratrici”. Ma non &#232; così. Scontro col Pd sui dati Inps - ROMA – Il governo dice che il bonus mamme è stato richiesto dal 75% della platea delle possibili beneficiarie. Lo riporta repubblica.it

Delrio: “Piena solidarietà alla ministra Rocella. Ma dal centrodestra due pesi e due misure” - «Io a Roccella esprimo solidarietà piena, perché siamo irriducibilmente antifascisti - Riporta repubblica.it

Roccella censurata, la solidarietà del mondo della politica. Ma il Pd resta in silenzio - «La mia solidarietà al ministro della Famiglia, della natalità e delle Pari opportunità, Eugenia Roccella, costretta per le dure contestazioni ... Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Roccella 232 L8217albanese Pd