La rivincita di Biffoni | Una comunità con me Quei voti contano | Prato ora ha un peso

Prato, 15 ottobre 2025 – "Ho un'ansia addosso, mamma mia.". Matteo Biffoni lo dice sorridendo, ancora incredulo davanti a un risultato che ha superato ogni previsione. Sfondare il muro delle 22mila preferenze nel collegio pratese non è solo un successo personale, ma un record assoluto nella storia delle elezioni regionali in Toscana. In un contesto dominato dall'astensionismo, l'ex sindaco di Prato è riuscito a mobilitare un elettorato trasversale, conquistando la fiducia di migliaia di cittadini che lo hanno scelto ben oltre gli schieramenti di partito. La ripartenza di Biffoni: "Portiamo Prato al centro delle decisioni regionali".

