Sono passati in tutto trentadue giorni dall’ultima volta in cui Pietro Comuzzo ha giocato titolare con la Fiorentina, tra campionato e Conference. Poco più di un mese durante il quale il classe 2005, il golden boy del mercato viola per cui l’Al-Hilal era arrivato a spingersi fino a 35 milioni di euro pur di aggiudicarselo, ha messo insieme la miseria di 21’ complessivi. Un digiuno tecnico che stride tanto con le ambizioni del club quanto con quelle di un ragazzo che a vent’anni si era guadagnato in fretta fiducia e offerte milionarie. Eppure domenica, a San Siro contro il Milan, la parabola discendente di Comuzzo potrebbe improvvisamente cambiare direzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La rincorsa di Comuzzo. Che occasione a San Siro. Per uscire dai... margini