La rinascita del Corallo Diventerà polo culturale

Negli anni Sessanta i fedeli cavenaghesi si comprarono un mattoncino a testa pur di vedere realizzato il sogno del cinema parrocchiale Corallo. Ma dopo tante stagioni gloriose, prima del nuovo millennio, la sala ha chiuso i battenti "trasformandosi pian piano in un ecomostro in pieno centro", dice il sindaco Giacomo Biffi. Un brutto destino al quale lui e la Giunta hanno appena messo fine, comprando il vecchio stabile accanto alla chiesa, sulla piazza principale, davanti al municipio. Un'operazione da 650mila euro, a firmare la cessione, il parroco don Arnaldo Mavero. Dietro all'acquisto c'è un progetto ambizioso.

