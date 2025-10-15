La ricercatrice Elena Di Nisio | l’impegno quotidiano contro il tumore insieme a Fondazione Veronesi
N egli ultimi decenni la cura dei tumori ha compiuto passi da gigante. Accanto alla chirurgia, alla radioterapia e alla chemioterapia, si sono affermate strategie all’avanguardia come l’immunoterapia e le terapie cellulari. Cure che oggi, spesso, diamo per scontate ma che sono in realtà frutto di anni di studio e impegno portati avanti con costanza nell’ambito della ricerca scientifica. Gli europei vivono di meno: mancano sanità pubblica e prevenzione X Proprio per questo da oltre vent’anni Fondazione Veronesi – con l’obiettivo di trovare nuove cure, migliorare la diagnosi e la prevenzione dei tumori – seleziona e finanzia i ricercatori più promettenti, valutati in base al percorso scientifico e alla qualità delle pubblicazioni e del contesto di eccellenza in cui operano. 🔗 Leggi su Iodonna.it
