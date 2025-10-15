La ricerca di Dubauskas nella città delle acque
Chi ha già visitato in altre occasioni la Project Room del MAMbo, ha già compreso la grande versatilità della sala che cambia aspetto e ambiente a seconda dell’allestimento. Entrando oggi alla mostra Pirogenia. Folla e demoni di Kipras Dubauskas, si troverà davanti a un ambiente molto evocativo e distopico che porterà subito tante domande e riflessioni. Si tratta infatti di una grande installazione, un diorama immersivo che ruota attorno a Firestarter (2024, 15’), film in 16mm cui l’artista ha lavorato a partire dal 2021 nel corso di una residenza di ricerca a Bologna e che è diventato terzo capitolo di una trilogia del "soccorso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
