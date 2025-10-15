La rete Ue salva banche ha 10 anni il presidente Laboureix | C’erano molti scettici si sbagliavano

Mentre a Roma va in scena l’ormai consueta trattativa tra governo e banche, alle quali viene chiesto un contributo al bilancio dello Stato senza badare troppo ai cuscinetti di capitale accumulati per far fronte alle incertezze di un futuro a tassi normalizzati, a Bruxelles si celebra il decimo anniversario del fondo Meccanismo di risoluzione unico per le crisi bancarie del Vecchio Continente. E l’Italia, benché innominata, è il convitato di pietra di un compleanno dove guardando al futuro, non si può non ricordare non solo che l’unione bancaria è incompleta, ma anche che Roma non ha ratificato il Meccanismo europeo di stabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

