La Resurrezione | svelato il cast anche italiano del sequel de La Passione di Cristo
Svelato il cast di Resurrection - La Resurrezione, le cui riprese sono iniziate a inizio ottobre 2025 a Cinecittà, e tra gli interpreti ci sono diversi nomi noti al pubblico italiano. Ventuno anni dopo l'uscita del primo film, discusso, contestato, accusato di antisemitismo ma capace di incassare. 🔗 Leggi su Today.it
Approfondisci con queste news
«A volte un incontro casuale può cambiare completamente i giochi. » Questo è il cuore pulsante di "Breve storia d’amore", il nuovo film di Ludovica Rampoldi, che ha appena svelato il suo trailer ufficiale. La pellicola, con Valeria Golino, Pilar Fogliati e Adriano - facebook.com Vai su Facebook
La Resurrezione di Cristo, svelato il cast del film: Gesù sarà interpretato da un attore finlandese! - La Resurrezione di Cristo, svelato il cast del film: Gesù sarà interpretato da un attore finlandese! Scrive cinematographe.it
Mel Gibson gira a Cinecittà il sequel de 'La passione di Cristo', nel cast tanti italiani - Oltre vent'anni dopo l'uscita nelle sale de 'La passione di Cristo', a Roma negli studi di Cinecittà sono iniziate le riprese del sequel 'La resurrezione di Cristo'. Come scrive msn.com