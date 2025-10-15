La Resurrezione | svelato il cast anche italiano del sequel de La Passione di Cristo

Svelato il cast di Resurrection - La Resurrezione, le cui riprese sono iniziate a inizio ottobre 2025 a Cinecittà, e tra gli interpreti ci sono diversi nomi noti al pubblico italiano. Ventuno anni dopo l'uscita del primo film, discusso, contestato, accusato di antisemitismo ma capace di incassare. 🔗 Leggi su Today.it