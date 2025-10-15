La Resurrezione di Cristo | trovati i nuovi interpreti di Gesù e Maria Maddalena

L’attore e regista Mel Gibson ha diretto più di 20 anni fa La Passione di Cristo, che è diventato uno dei film indipendenti di maggior incasso di tutti i tempi con 610 milioni di dollari al botteghino mondiale. Ora, Gibson sta dando seguito al tanto atteso sequel, intitolato La Resurrezione di Cristo, ma con un cast completamente nuovo. Variety riporta infatti che Gibson ha trovato un nuovo Gesù Cristo e una nuova Maria Maddalena, che sostituiscono Jim Caviezel e Monica Bellucci del film originale. Jaakko Ohtonen è stato scelto per interpretare Gesù e Mariela Garriga per interpretare Maria Maddalena. 🔗 Leggi su Cinefilos.it