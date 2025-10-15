La resurrezione di Cristo Jaakko Ohtonen interpreterà Gesù Kasia Smutniak sarà Maria nel film di Mel Gibson

Sono iniziate le riprese de La resurrezione di Cristo. Nel cast anche Kasia Smutniak nei panni di Maria, Riccardo Scamarcio nel ruolo di Ponzio Pilato e Pier Luigi Pasino nel ruolo di Pietro. Gesù sarà interpretato da Jaakko Ohtonen. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"LA RESURREZIONE DI CRISTO", ECCO IL NUOVO CAST. "Resurrection of the Christ" di #MelGibson trova un nuovo #Gesù e una nuova #MariaMaddalena che saranno interpretati da #JaakkoOhtonen e #MarielaGarriga in sostituzione di #JimCaviezel e #M - facebook.com Vai su Facebook

Intoppo per La Resurrezione di Cristo: stando al sito Page Six, Jim Caviezel e Monica Bellucci non riprenderanno i ruoli di Gesù e Maria Maddalena nel sequel del film di Mel Gibson - X Vai su X

La resurrezione di Cristo, Jaakko Ohtonen interpreterà Gesù, Kasia Smutniak sarà Maria nel film di Mel Gibson - Nel cast anche Kasia Smutniak nei panni di Maria, Riccardo Scamarcio nel ruolo di Ponzio Pilato ... fanpage.it scrive

Mel Gibson ha scelto l’attore che interpreta Gesù nel sequel della “Passione di Cristo” - produzione, Gibson aveva inizialmente pensato di ringiovanire con la computer grafica Jim Caviezel, protagonista del primo film e oggi 57enne. Scrive iodonna.it

La Resurrezione di Cristo: trovati i nuovi interpreti di Gesù e Maria Maddalena - Mel Gibson rivoluziona il sequel de La Passione di Cristo con un nuovo cast guidato da Jaakko Ohtonen e Mariela Garriga. Da cinefilos.it