La resurrezione di Cristo Jaakko Ohtonen interpreterà Gesù Kasia Smutniak sarà Maria nel film di Mel Gibson

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziate le riprese de La resurrezione di Cristo. Nel cast anche Kasia Smutniak nei panni di Maria, Riccardo Scamarcio nel ruolo di Ponzio Pilato e Pier Luigi Pasino nel ruolo di Pietro. Gesù sarà interpretato da Jaakko Ohtonen. 🔗 Leggi su Fanpage.it

