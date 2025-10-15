La resa dei conti nella Striscia | l'ala militare di Hamas è più forte di prima

Gaza non era un "feudo" di Hamas ma oggi l'ala militare è più forte di due anni fa e sta combattendo contro i clan rivali che si sono arricchiti con l'aiuto di Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Resa di conti a Gaza, Hamas contro le milizie - Con il ritiro parziale delle truppe israeliane e il ritorno di una presenza delle forze di Hamas, nelle strade di Gaza sono iniziati i regolamenti di conti con le milizie attive sul territorio. Si legge su msn.com

La resa dei conti nel Pd: "Ricci doveva dire subito che tornava in Europa. Nuovi dirigenti ’volontari’" - Michele Brisighelli analizza la sconfitta e traccia i punti per ripartire mettendosi a disposizione: "Il partito non può essere governato solo da amministratori". Da msn.com

