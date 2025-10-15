La Regione Lazio sta per approvare una legge sulla famiglia che fa contenti i Pro Vita
Il “nascituro” che diventa soggetto da salvaguardare, il consenso informato come “diritto dei genitori di scegliere i percorsi educativi più adeguati per i propri figli”, sostenere le famiglie e offrire supporto affinché si rimuovano gli ostacoli che potrebbero essere “causa primaria. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Nel Lazio una legge per la famiglia fatta a misura per i ‘provita’: il regalo di Rocca agli antiabortisti - Una posizione condivisa da Silvana Agatone di Laiga Libera associazione italiana ginecologi per l’applicazione della Legge 194: "A riconoscere la maternità come un bene sociale, nella sua prima parte, ... Lo riporta fanpage.it
Regione Lazio, il governo Meloni chiede modifiche alla legge urbanistica: Rocca apre per evitare il ricorso alla Consulta - Tre ministeri chiedono modifiche alla norma approvata a luglio: silenzio- Scrive ilfattoquotidiano.it