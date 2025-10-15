La Regione Lazio investe sugli oratori | stanziati oltre 6 milioni di euro

15 ott 2025

Roma, 15 ottobre 2025 – La Regione Lazio scommette sugli oratori come spazi di comunità, educazione e socialità. Con un investimento complessivo di 6.840.000 euro, l’amministrazione guidata dal presidente Francesco Rocca ha approvato l’elenco dei progetti che beneficeranno dei finanziamenti previsti dalla Legge regionale del 13 giugno 200 1, dedicata al riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle strutture similari. “Sin dal primo giorno del mio mandato, ho detto con chiarezza ch e i giovani sarebbero stati al centro delle politiche della Regione Lazio. Gli oratori non sono solo luoghi fisici, sono p resìdi educativi, sociali e comunitari fondamentali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

