La Protezione avanzata di Android 16 accoglie una novità | scopriamo di cosa si tratta
La Protezione avanzata di Android 16 riceve una novità: Google ha aggiunto la lista delle app che possono verificare lo stato della funzione. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Android 16 migliora la Protezione Avanzata, con nuove feature di sicurezza per i dispositivi mobile - La nuova versione del sistema operativo Android prevista entro fine anno porterà con sé un significativo miglioramento nell'ambito della sicurezza mobile, soprattutto per target sensibili. Scrive hwupgrade.it
LineageOS 23 con Android 16 ufficiale: novità e dispositivi supportati - I suoi punti di forza sono quelli di sempre: esperienza molto simile a quella di Android stock, supporto costante anche a dispositivi 'vecchi', potenziale abbandono dei servizi Google ... Segnala msn.com
Samsung punta sulla sicurezza: la protezione avanzata di Android 16 arriva su One UI 8 - Si tratta di una modalità di sicurezza facile da attivare (soprattutto difficile da aggirare) e può proteggere il dispositivo in diversi modi. Scrive multiplayer.it