Sono iniziati ieri mattina i lavori di posizionamento del cantiere per i lavori di sistemazione dell’area del Naviglio Sforzesco nella zona del Mercato coperto. Tra gli interventi programmati c’è anche il taglio di alcuni tigli, le cui radici si teme possano creare dissesto agli argini. Proprio per protestare contro il taglio degli alberi, ieri mattina si è tenuta una manifestazione promossa dalle minoranze. Lunedì sera invece l’esponente civico Gabriele Righi si era “accampato“, con tanto di tenda, in via Rocca Vecchia, da dove è stato invitato ad allontanarsi intorno alle 10 dalla polizia di Stato e dalla polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La protesta contro il taglio dei tigli : "Gli alberi siano valutati dai tecnici"