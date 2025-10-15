La Promessa trame settimanali dal 18 al 24 ottobre | la tenuta è in rovina ma Cruz ha un piano per salvare tutto

Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda su Rete 4 nella settimana dal 18 al 24 ottobre? Al centro dei riflettori troveremo Cruz, impegnata a trovare una soluzione per salvare la tenuta dalla rovina. Il suo piano coinvolgerà Curro. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni La Promessa: Cruz e Alonso vicini alla bancarotta. Cruz è determinata a scoprire chi l’abbia tradita, e consapevole che – per riuscirci – dovrà pagare un prezzo altissimo. Sarà Jana che, seppur involontariamente, la aiuterà a raggiungere il suo obiettivo. Durante il pranzo la giovane proporrà di usare le abilità di Manuel nell’aviazione per risanare le finanze, ma i marchesi non accetteranno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

