La Promessa anticipazioni 16 ottobre | Alonso e Manuel si scontrano sull’eredità Cruz è furiosa

Movieplayer.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: padre e figlio sono ai ferri corti, mentre Cruz non cede sul palazzo di Cadice. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Ricardo prova disperatamente a riavvicinarsi a suo figlio Santos Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Don Alonso scopre che Don Lorenzo diffonde maldicenze su di lui e sulla sua famiglia dopo il matrimonio di Manuel con un'ex cameriera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

la promessa anticipazioni 16 ottobre alonso e manuel si scontrano sull8217eredit224 cruz 232 furiosa

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 16 ottobre: Alonso e Manuel si scontrano sull’eredità, Cruz è furiosa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

promessa anticipazioni 16 ottobreLa Promessa Anticipazioni 16 ottobre 2025: Scoppia la rissa alla tenuta, Don Romulo deve intervenire - Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 16 ottobre 2025 su Rete4. Da msn.com

promessa anticipazioni 16 ottobreLa Promessa anticipazioni 16 ottobre: Alonso e Manuel si scontrano sull’eredità, Cruz è furiosa - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: padre e figlio sono ai ferri corti, mentre Cruz non cede sul palazzo di Cadice. Scrive movieplayer.it

promessa anticipazioni 16 ottobreLa Promessa, anticipazioni giovedì 16 ottobre 2025: Accesa discussione sull’eredità - Come vedremo in queste anticipazioni de La Promessa, riguardanti la puntata che andrà in onda il giorno giovedì 16 ottobre 2025, Manuel ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 16 Ottobre