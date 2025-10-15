La programmazione cinematografica della Sala San Luigi riparte con I Roses

Forlitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre riparte la programmazione cinematografica della Sala San Luigi con "I Roses", la nuova commedia di Jay Roach, con Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon, Andy Samberg, Allison Janney. Il film è ambientato in Inghilterra. Theo è un architetto che fatica a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

