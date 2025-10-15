La principessa Anisha del Brunei è in dolce attesa | l'annuncio da favola

La principessa del Brunei Anisha Rosnah, moglie del principe Abdul Mateen, è incinta: ad annunciarlo su Instagram è stato proprio il figlio del sultano del Brunei, con una foto in bianco e nero da favola moderna e una tenera dedica: «E poi furono in tre». La principessa del Brunei è incinta. Nello scatto la principessa Anisha, 30 anni, indossa un vaporoso abito bianco e si tiene una mano sul pancino leggermente prominente, mentre il principe Mateen, 34 anni, anche lui vestito di bianco, la tiene per mano. La coppia si sorride, incantata, confermando quell’amore da favola che li ha portati alle nozze nel 2024. 🔗 Leggi su Amica.it

