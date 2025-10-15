La prima volta con Guidi | Subito tre temi | erosione sanità e Cava Fornace
Sono tre i politici della provincia a entrare in Consiglio regionale. Oltre a Gianni Lorenzetti del Pd e Jacopo Ferri di Forza Italia, c’è anche Marco Guidi di Fratelli d’Italia. E’ la prima volta che un esponente di FdI del territorio va in Regione. "Siamo soddisfatti – dice Guidi – dell’esito del voto per quanto riguarda il nostro partito. Siamo il primo in molti Comuni, anche nella nostra provincia dove, tra l’altro, la coalizione di centrodestra è davanti al centrosinistra. Ci sono segnali molto positivi, per restare qua da noi, come in Lunigiana e a Carrara: qui è stato svolto un buon lavoro ed è arrivata la conferma della cattiva amministrazione della sindaca Arrighi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La seconda squadra nerazzurra, inserita per la prima volta nel girone del Sud Italia della Serie C, ha pagato lo scotto contro una concorrenza super competitiva, ma i margini per crescere ci sono tutti
PRIMA VOLTA PER EL TIBÚRON Per la prima volta in carriera Francisco Comesaña partecipa a un torneo sul cemento indoor e... ottiene la sua prima vittoria eliminando David Goffin! Al secondo turno troverà un altro giocatore di casa: Bergs o Collignon!