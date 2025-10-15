la premier verso una sorta di salary cup united e city temono che sia autolesionistico times

La Premier League potrebbe approvare già il mese prossimo quella che alcuni oppositori considerano una sorta di salary cup, con un voto sul cosiddetto “anchoring” previsto per l’assemblea dei soci di novembre. Il tutto nonostante le perplessità espresse da diversi club. Manchester United e Manchester City sono notoriamente contrari a una proposta che limiterebbe le spese per stipendi e trasferimenti a cinque volte l’importo versato dalla Premier League in premi e diritti televisivi al club classificato all’ultimo posto. Sulla base della stagione 2023-24, quando lo Sheffield United ha chiuso ventesimo ricevendo 109,5 milioni di sterline, il limite massimo sarebbe di 550 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

