La preghiera per iniziare un nuovo giorno col piede giusto
La preghiera del mattino è quella che ci dona la forza di cominciare un nuovo giorno col piede giusto, perciò è tanto importante. Ma noi iniziamo rivolgendoci al Signore per permettergli di guidare la nostra giornata secondo il disegno che ha per ciascuno di noi? La preghiera è quello strumento prezioso che ci mette in. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
