La polizia sfonda la porta ma è troppo tardi | ex modella uccisa dal compagno

Ancora un caso di femminicidio in Italia. Questa volta la tragedia si è consumata a Milano. A perdere la vita è stata la 29enne Pamela Genini, uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, originario di Biella. L'uomo, prima di essere bloccato dagli agenti di polizia, ha tentato di togliersi la vita ferendosi alla gola con la stessa arma: ora è ricoverato all'ospedale Niguarda ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 14 ottobre, in una abitazione situata nel quartiere Gorla. Alcuni abitanti del palazzo di fronte, racconta Il Giorno, sentendo le urla disperate della donna - ex modella, partecipò a un reality - si sono affacciati al balcone e hanno visto che l'uomo stava trascinando la compagna sul pavimento del terrazzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

