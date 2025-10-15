La pizza infiamma la borsa Usa | offerta da 2 miliardi per Papa John’s È la terza catena nel mondo presente in tutti i paesi meno che in Italia

Per i palati di un italiano non è forse il massimo, e un Sorbillo probabilmente ne sarebbe inorridito, ma la pizza all’americana sta infiammando il Nasdaq e gli appetiti di mezzo mondo. Fra martedì 14 e mercoledì 15 ci sono stati veri e propri fuochi di artificio intorno al titolo di Papa John’s pizza, la terza catena di pizzerie nel mondo nonché marchio più noto agli americani dopo quello di Domino’s pizza. Il titolo di Papa John’s stava salendo già da qualche giorno, poi è esploso la mattina del 15 ottobre dopo che Reuters ha lanciato l’ipotesi di una offerta di acquisto da parte del fondo Apollo Management a 64 dollari per azione, contro i 48,68 dollari della chiusura del titolo il 14 di ottobre. 🔗 Leggi su Open.online