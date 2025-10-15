La più votata in Toscana è Alessandra Nardini | Guerriglia contro di me Ora il Pd segua Schlein

Pisa, 15 ottobre 2025 – “In proporzione ho preso più preferenze di cinque anni fa, nonostante il forte astensionismo e le tensioni interne. Pur di danneggiarmi hanno tolto una donna dalla lista per impedirmi di essere capolista. A Pontedera ho vinto anche se quasi tutto il gruppo dirigente era contro di me, ma le persone non hanno dimenticato il mio impegno. È tempo che il Pd lasci alle spalle le dinamiche di guerriglia e abbracci davvero la svolta voluta da Elly Schlein”. Elezioni, Giani confermato presidente: “Ha vinto la Toscana riformista”. Schlein: “Gioia e speranza per il futuro” A dirlo è l’assessora uscente della Regione Toscana, Alessandra Nardini, che con 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

