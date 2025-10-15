La Pietra ora detta la linea | I numeri parlano molto chiaro Il candidato spetta a noi di Fdi

di Alessandro Benigni PISTOIA Non tutte le sconfitte, si sa, sono uguali. Specie in politica. E può capitare che anche nei ko ci siano dei motivi per cui gioire. Vedere per credere in caso di Fratelli d’Italia: è vero, Alessandro Tomasi ha perso la corsa alle Regionali, ma il suo partito ha fatto letteralmente faville. in Toscana in generale (26,78%), a Pistoia in particolare (33,87%). Inevitabile, dunque, che il sottosegretario Patrizio La Pietra, punto di riferimento del partito pistoiese, gongoli un po’. Onorevole, soddisfatto di questi numeri? "In qualità di responsabile provinciale, direi estremamente soddisfatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

