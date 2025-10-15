La piazza che per una sera diventa un grande ristorante per chi ha più bisogno

L’Arengario di Monza si prepara a ospitare un grande momento di condivisione e comunità per contrastare la povertà.Venerdì 17 ottobre, a partire dalle 19:00, si terrà la tavolata solidale: un evento aperto a tutti per celebrare la giornata mondiale di lotta contro la povertà.La cena. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

