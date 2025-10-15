La penna in valigia era un’arma il giallo ai controlli di Orio al Serio su un passeggero in giacca e cravatta | com’era fatta la pistola

Portava con sé una penna-pistola degna della sezione Q dei film di James Bond. Ma era all’aeroporto di Orio al Serio ed è stato fermato, dopo che gli scanner hanno individuato il gadget esplosivo nel suo trolley. È successo stamattina 15 ottobre, allo scalo Bergamasco. Protagonista un uomo diretto a Varna, in Bulgaria, che una volta arrivato ai controlli di sicurezza è stato prima trattenuto dagli operatori dell’Italpol addetti ai metal detector e poi fermato dalla Polizia di Stato. Partite le indagini. Il passeggero è stato descritto come un uomo distinto, in giacca e cravatta, mentre non sono noti per ora né lo scopo del viaggio né le ragioni per cui viaggiasse con l’arma in miniatura. 🔗 Leggi su Open.online