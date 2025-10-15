La Passione di Cristo di Mel Gibson avrà un sequel anche se non ne sentivamo davvero il bisogno

Dopo il racconto truculento della morte di Gesù, arriva il film intitolato The Resurrection of the Christ. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - La Passione di Cristo di Mel Gibson avrà un sequel (anche se non ne sentivamo davvero il bisogno)

Mel Gibson gira a Cinecittà il sequel de 'La passione di Cristo', nel cast tanti italiani Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Mel Gibson a Roma per il nuovo film: Kasia Smutniak e Scamarcio nel cast - Mel Gibson torna in Italia per girare il sequel di La passione di Cristo, nel cast Kasia Smutniak e Riccardo Scamarcio. Si legge su amica.it

Mel Gibson ha scelto l’attore che interpreta Gesù nel sequel della “Passione di Cristo” - produzione, Gibson aveva inizialmente pensato di ringiovanire con la computer grafica Jim Caviezel, protagonista del primo film e oggi 57enne. Segnala iodonna.it

"La Resurrezione": svelato il cast (anche italiano) del sequel de La Passione di Cristo - La Resurrezione, le cui riprese sono iniziate a inizio ottobre 2025 a Cinecittà, e tra gli interpreti ci sono diversi nomi noti al pubblico italiano. Segnala today.it