La parentesi di Napoli è stato un peccato | la moglie dell’ex allenatore azzurro rompe il ghiaccio

Nel suo intervento a Kiss Kiss Napoli, Francesca Brienza, moglie di Rudi Garcia, ha raccontato con lucidità la parentesi azzurra, vissuta con intensità ma chiusa troppo presto. "Peccato per come è andata tra Garcia e il Napoli, ma sappiamo che la gente ci vuole bene" Parole che rivelano rispetto e consapevolezza. Nonostante i risultati altalenanti, resta la gratitudine per un pubblico unico, capace di distinguere l'impegno dal semplice risultato. Ha poi aggiunto che il legame con Napoli non si è mai spezzato: "Napoli è una piazza speciale, fatta di persone che ti capiscono e ti accolgono. Lì senti che il calcio è parte della vita di tutti" Conte e la rinascita del Napoli.

