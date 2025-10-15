La palestra riparte nella nuova sede ' scongelati' gli abbonamenti | Non vedevamo l' ora di riaccogliere i clienti
La ‘0.2 Fitness’ è tornata ufficialmente a Cesena. Da lunedì 13 ottobre scorso, la palestra ha riaperto le porte ai propri associati nella nuova sede di via Luciano Lama 120, a soli tre minuti d’auto e dieci minuti a piedi dalla precedente struttura di via Enzo Ferrari.Dopo la chiusura di maggio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
SI RIPARTE! Il campionato DR1 prende il via! Sabato 4 Ottobre ? Ore 17:30 Palestra Polivalente - Velletri La Virtus Velletri è pronta a scendere in campo contro l’Algarve Torrino Basket per la prima di campionato. Non mancare: facciamo sentire il - facebook.com Vai su Facebook
La storica palestra resta senza sede: «Aiutateci a trovare una nuova casa» - La scuola di combattimento di arti marziali del maestro Angelo Ciarafoni lancia un appello alla cittadinanza e alle istituzioni. Come scrive corriereadriatico.it
Una nuova sede per Mondinsieme - Sono partiti i lavori per la realizzazione di una nuova struttura polifunzionale al posto dell’ex palestra di via Galliano, nel quartiere Gardenia. Segnala ilrestodelcarlino.it
Apre la nuova palestra: "La storia riparte" - Un progetto nato dalla necessità di uno spazio sportivo per piccoli, ragazzi ma anche adulti e associazioni ... Si legge su ilrestodelcarlino.it