La palestra riparte nella nuova sede ' scongelati' gli abbonamenti | Non vedevamo l' ora di riaccogliere i clienti

La ‘0.2 Fitness’ è tornata ufficialmente a Cesena. Da lunedì 13 ottobre scorso, la palestra ha riaperto le porte ai propri associati nella nuova sede di via Luciano Lama 120, a soli tre minuti d’auto e dieci minuti a piedi dalla precedente struttura di via Enzo Ferrari.Dopo la chiusura di maggio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it