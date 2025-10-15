La padovana Raccanello sul podio | è tra le migliori aziende italiane dove lavorare
C’è anche una padovana sul podio delle migliori aziende italiane dove lavorare, almeno secondo chi, in fabbrica, ci sta davvero: gli operai. Raccanello, storica realtà con sede a Padova specializzata nella produzione e commercializzazione di vernici per l’edilizia, è infatti seconda nella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
