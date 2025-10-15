La pace dei ‘cuori impuri’ non reggerà a Gaza ma la svolta storica – kairòs – c’è stata eccome!

Genova 10-10-2025 – Tutto l’Occidente “politico”, protetto dagli arsenali più sofisticati del mondo, ha mostrato la sua inutilità di fronte alla forza della debolezza di tutto l’Occidente “sociale”, disarmato e pacifico, non strumentalizzabile dalla presenza nei cortei di qualche squilibrato, frutto permanente dell’imbecillità, che, come è noto, è sempre incita. Il primo Occidente si nutre di parole, di potere, illudendosi di essere forte e decisivo, mentre, in realtà, agisce sempre per convenienza e interesse elettorale. Il secondo Occidente non dispone di eserciti o di potere strumentale, ma di volontari, donne e uomini che generosamente, pur sapendo di rischiare, offrono i propri corpi alla violenza per stanarla, mettendola in evidenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

