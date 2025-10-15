La nuova viabilità per la Valpotenza | Al vaglio tre ipotesi di tracciato a gennaio la gara per il primo lotto
Tre ipotesi di tracciato per la nuova Valpotenza. Le alternative progettuali sono state illustrate ieri in Provincia dal raggruppamento temporaneo di professionisti (Abacus srl, Rina Consulting spa e Ambiente srl) che si è aggiudicato la progettazione della nuova viabilità. Ad ascoltare i sindaci dei comuni di Montecassiano, Recanati, Montelupone, Potenza Picena e Porto Recanati, oltre ai rappresentanti di Camera di Commercio, Cna, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria, nell’ambito del percorso di condivisione voluto dal presidente della Provincia Sandro Parcaroli e dal vice Luca Buldorini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
