Tre ipotesi di tracciato per la nuova Valpotenza. Le alternative progettuali sono state illustrate ieri in Provincia dal raggruppamento temporaneo di professionisti (Abacus srl, Rina Consulting spa e Ambiente srl) che si è aggiudicato la progettazione della nuova viabilità. Ad ascoltare i sindaci dei comuni di Montecassiano, Recanati, Montelupone, Potenza Picena e Porto Recanati, oltre ai rappresentanti di Camera di Commercio, Cna, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria, nell'ambito del percorso di condivisione voluto dal presidente della Provincia Sandro Parcaroli e dal vice Luca Buldorini.

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova viabilità per la Valpotenza: "Al vaglio tre ipotesi di tracciato, a gennaio la gara per il primo lotto"