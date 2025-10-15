Arezzo, 15 ottobre 2025 – Si alza il sipario il 25 ottobre sulla nuova Stagione teatrale del Teatro Moderno di Tegoleto con 18 spettacoli in cartellone fino ad 22 marzo 2026. Gli eventi sono a cura dell’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana. Aprirà la stagione il 25 ottobre la pièce comica “Abbastanza idioti” liberamente tratta da Fools di N. Simon, una produzione Gruppo Teatro La Torre con gli allievi adulti della scuola di teatro. Per il XXVI Concorso di Teatro Amatoriale sono sei gli spettacoli in programma che vedranno in scena il 2 novembre l’Associazione Culturale dei RebArdò (RM) con “Il cappello di carta”, il 9 novembre la Compagnia Filodrammatica Orenese giovani Vimercate (MB) con “Molto rumore per nulla”, il 16 novembre la Compagnia Teatrale Arca di Trevi (PG) con “La nutrice, Romeo & Giulietta”, il 23 novembre l’Associazione Culturale Ramaiolo in Scena (IM) con “Funny Money”, il 30 novembre la Compagnia Teatrale Giardini dell’Arte (FI) con “Uomini e Topi”, il 7 dicembre (serata di premiazione) la Compagnia Teatrale Micromega (VR) con “Morto un marito se ne fa un altro”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nuova Stagione teatrale del Teatro Moderno di Tegoleto