La nuova Bianchi festeggia i primi 20 anni | Dal 2005 al servizio della città
“Venti anni al servizio della città, con frequentanti di tutte le età, dai più piccoli agli anziani, dagli agonisti, in tutte le discipline del nuoto, a chi vuole nuotare da solo seguendo il proprio ritmo”. Con queste parole il presidente Fin Plus Trieste, nonché direttore dell'impianto Franco. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
OCCASIONE UNICA NUOVA Bianchi E-Oltre taglia 53 Motore Mahle X30 Utilizzata per 100 km 2 9 9 9 € - facebook.com Vai su Facebook
Giulia Salemi festeggia la prima Festa della Mamma, la dedica al piccolo Kian e i primi mesi insieme - Giulia Salemi ha festeggiato la prima Festa della Mamma insieme al piccolo Kian, nato lo scorso gennaio. Segnala fanpage.it