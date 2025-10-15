La novità Il Chiesanuova affida la panchina all’esperto Mariotti Oggi serve un’impresa al Polisportivo per superare il turno

Ieri sera l’annuncio ufficiale e oggi subito in panchina: esordio davvero immediato per Gastone Mariotti quale nuovo allenatore del Chiesanuova. Il tecnico pesarese è il nuovo mister biancorosso, la prima scelta su cui ha puntato il presidente Bonvecchi per la sostituzione dell’esonerato Mobili. Da un 61enne a un 64enne con persino più esperienza nella categoria dell’Eccellenza visto che Mariotti la disputa ininterrottamente dal 2014. A lui il compito di ridare serenità e autostima al gruppo, nonché risalire più velocemente possibile una classifica che vede i biancorossi penultimi con appena 3 punti dopo 6 incontri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

