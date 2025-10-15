La Notte nel Cuore chiude | la data del grande addio

Doccia fredda per i fan di “La Notte nel Cuore”, la soap turca rivelazione di Canale 5 che ha conquistato il pubblico con intrecci, segreti e amori impossibili. Dopo mesi di successo, è arrivata la notizia che nessuno voleva leggere: la serie si prepara a chiudere i battenti. Mediaset avrebbe deciso di anticipare la messa in onda del gran finale, fissando l’addio della soap entro la fine di dicembre 2025. Un colpo di scena che spiazza gli spettatori, abituati a pensare che la storia sarebbe andata avanti fino al 2026. Secondo le ultime indiscrezioni, la scelta di accorciare la programmazione non sarebbe legata a un calo d’ascolti, ma a motivi di palinsesto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it