La Notte nel Cuore anticipazioni ventiseiesima puntata di domenica 19 ottobre 2025
Tanta carne al fuoco nel prossimo appuntamento de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, domenica 19 ottobre 2025. Nuh si trova infatti ad agire su diversi fronti: oltre alle investigazioni sullo sparo inferto a Tahsin, il ragazzo continua ad opporsi al ricongiungimento di Cihan con Melek e dichiara nuovamente guerra a tutta la famiglia Sansalan.La situazione peggiora però drasticamente quando la polizia si mette sulla tracce di Gurcan e, grazie a Hikmet, comincia a sospettare che sia sepolto nel giardino della villa di Tahsin. Ecco le anticipazioni. . 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
