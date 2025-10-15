La Notte nel Cuore anticipazioni puntata di domenica 19 ottobre | Nuh contro tutti e nuovi colpi di scena

Tensione e misteri si intrecciano nel nuovo appuntamento con La Notte nel Cuore, in onda domenica 19 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Nuh si trova a gestire diverse situazioni difficili: mentre continua a ostacolare la relazione tra Cihan e Melek, è coinvolto anche nelle indagini sullo sparo ai danni di Tahsin. Ma la situazione precipita quando la polizia, grazie a una segnalazione di Hikmet, inizia a sospettare che il corpo di Gurcan possa essere nascosto nel giardino della villa di Tahsin. Episodio 1×67 – Un attentato misterioso e un ritorno inaspettato. Durante una cena di pace apparente, Nuh riceve una telefonata da Serhan, che lo avverte di un grave pericolo: l’auto di Tahsin è stata ritrovata con tre fori di proiettile e tracce di sangue, ma di lui nessuna traccia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

