La Notte nel Cuore anticipazioni puntata di domenica 19 ottobre | Nuh contro tutti e nuovi colpi di scena

Tivvusia.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione e misteri si intrecciano nel nuovo appuntamento con La Notte nel Cuore, in onda domenica 19 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Nuh si trova a gestire diverse situazioni difficili: mentre continua a ostacolare la relazione tra Cihan e Melek, è coinvolto anche nelle indagini sullo sparo ai danni di Tahsin. Ma la situazione precipita quando la polizia, grazie a una segnalazione di Hikmet, inizia a sospettare che il corpo di Gurcan possa essere nascosto nel giardino della villa di Tahsin. Episodio 1×67 – Un attentato misterioso e un ritorno inaspettato. Durante una cena di pace apparente, Nuh riceve una telefonata da Serhan, che lo avverte di un grave pericolo: l’auto di Tahsin è stata ritrovata con tre fori di proiettile e tracce di sangue, ma di lui nessuna traccia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

la notte nel cuore anticipazioni puntata di domenica 19 ottobre nuh contro tutti e nuovi colpi di scena

© Tivvusia.com - La Notte nel Cuore, anticipazioni puntata di domenica 19 ottobre: Nuh contro tutti e nuovi colpi di scena

Contenuti che potrebbero interessarti

notte cuore anticipazioni puntataLa notte nel cuore, anticipazioni domenica 19 ottobre: Cihan scopre la verità sul sicario di Tahsin, Sehrat si pente - Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 19 ottobre 2025 alle ore 21:30 su Canale5 ... Come scrive fanpage.it

notte cuore anticipazioni puntataLa Notte nel Cuore, anticipazioni ventiseiesima puntata di domenica 19 ottobre 2025 - Le trame degli episodi de La Notte nel Cuore in onda su Canale 5, in prima serata, domenica 19 ottobre 2025. davidemaggio.it scrive

notte cuore anticipazioni puntataLa notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 25esima puntata - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 25esima puntata del 14 ottobre 2025 su Canale 5. Scrive tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Cuore Anticipazioni Puntata