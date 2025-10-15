La Notte nel Cuore anticipazioni puntata 26 19 ottobre 2025 | Nuh dichiara guerra ai Sansalan Cihan e Melek tra fuga e matrimonio segreto
Nel nuovo appuntamento di La Notte nel Cuore – in prima serata su Canale 5 domenica 19 ottobre 2025 – le tensioni esplodono su più fronti: Nuh indurisce la linea contro i Sansalan, la polizia stringe il cerchio sulla scomparsa di Gurcan e il legame tra Cihan e Melek viene messo alla prova da scelte definitive. Indice. La Notte Nel Cuore, anticipazioni 19 ottobre 2025. 1×67: allarme per Tahsin e accuse incrociate. 1×68: veleno, depistaggi e guerra aperta. 1×69: matrimonio lampo o famiglia? La scelta di Melek. 1×70 (prima parte): Samet crolla, il corpo di Gurcan sparisce. La Notte Nel Cuore anticipazioni 19 ottobre 2025 – Dove e quando vedere la puntata 26. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
INCENDIO NEL CUORE DELLA NOTTE Qui la notizia-> https://cityne.ws/5qESh - facebook.com Vai su Facebook
Nel cuore della notte, mentre dormivano, si è scagliato contro i genitori accoltellandoli. Per questo motivo giovedì scorso a Ravenna la Polizia ha arrestato un 14enne con l'accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. L'episodio si è verificato poco dopo le t - X Vai su X
La notte nel cuore anticipazioni trama puntata 19 ottobre 2025 - Dopo la puntata di martedì 14 è previsto un nuovo appuntamento con La notte nel cuore domenica 19 ottobre: anticipazioni e trama della serie turca. Come scrive novella2000.it
La notte nel cuore, anticipazioni domenica 19 ottobre: Cihan scopre la verità sul sicario di Tahsin, Sehrat si pente - Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 19 ottobre 2025 alle ore 21:30 su Canale5 ... Scrive fanpage.it
Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 19 ottobre 2025/ Chi ha tentato di uccidere Tashin? - Anticipazioni La notte nel cuore, prossima puntata 19 ottobre 2025, Chi ha tentato di uccidere Tashin? Secondo ilsussidiario.net