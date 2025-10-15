La notte nel cuore anticipazioni 19 Ottobre 2025
Tahsin torna a casa dopo l'operazione per rimuovere il proiettile. L'uomo vuole essere certo che non vengano prese decisioni affrettate e chiede a Nuh di non agire contro i Sansalan fino a quando non sarà confermato che Samet sia il mandante dell'agguato. Per garantire la tregua, Tahsin fa giurare il ragazzo sul Corano, sottolineando l'importanza di rispettare il patto e prevenire ulteriori scontri tra le famiglie. Nel frattempo, Cihan convoca Esma ed Esat per discutere della gravidanza della giovane. Il ragazzo insiste affinché Esma abortisca, mentre Cihan impone che le nozze vengano celebrate comunque.
