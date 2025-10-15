La movida in centro | Urla sballo e degrado fino alle 4 del mattino
La movida in via Bergamo torna al centro del dibattito cittadino. Ma questa volta non sono i maranza - giovani protagonisti di risse e schiamazzi - a far discutere. Il problema, segnalato in Consiglio comunale, è più ordinario ma non meno fastidioso: tre locali che, nel fine settimana, restano aperti fino a notte fonda, attirando clienti rumorosi e molesti che impediscono ai residenti di dormire. A sollevare la questione è stato Massimiliano Longo, consigliere comunale di Forza Italia ed ex assessore al Commercio, che ha portato in aula le lamentele di numerosi abitanti della zona. "In via Bergamo tanti residenti mi hanno chiesto di intervenire – dichiara Longo –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Il piano “Movida Sicura” continua a monitorare le vie del centro e le aree più frequentate del fine settimana - facebook.com Vai su Facebook
Risse in centro e tensione nei luoghi della movida. Indaga la Polizia /VIDEO https://ift.tt/IjVtGTx https://ift.tt/oVWHNEc - X Vai su X
La movida in centro: "Urla, sballo e degrado fino alle 4 del mattino" - La movida in via Bergamo torna al centro del dibattito cittadino. Come scrive ilgiorno.it
Raduni, fuochi d’artificio, urla: cittadini ostaggio della movida - Ogni venerdì e sabato notte la situazione diventa insostenibile: macchine bloccate, ragazzi che urlano fino alle quattro del mattino, rombi delle ... Secondo quotidianodipuglia.it
Movida sorvegliata speciale. Dalla droga sequestrata ai locali del centro al setaccio - È il bilancio dell’ultimo controllo straordinario scattato nel weekend da parte di polizia di Stato e polizia locale ... Lo riporta ilgiorno.it