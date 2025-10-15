La mossa di Zaia | Mi candido capolista in Veneto in tutte le province – Il video

«Con questa mia plurima candidatura mando questo messaggio a tutti coloro, e ora parlo seriamente, che ci hanno sostenuto, a quelli del nostro partito e lo mando anche a tutti coloro che non la pensano come noi ma che ci hanno sempre votato, e che ringrazio: io penso che ho sempre cercato di impegnarmi a rappresentare chi non mi ha votato. Allora a chi ha avuto simpatia per me e per l’amministrazione e quindi a chi mi ha messo i veti dico: ‘Se prima si diceva ‘Dopo Zaia, solo Zaia’, adesso si dirà: ‘Dopo Zaia, scrivi Zaia’. Auguri!». Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato la sua candidatura come capolista in Veneto per la Lega. 🔗 Leggi su Open.online