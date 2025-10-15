La morte di Paolo Taormina Schifani e Lagalla al Viminale | Più agenti e investimenti per la videosorveglianza

Non solo zone rosse, ma anche più agenti e nuovi investimenti per la videosorveglianza. Così le istituzioni provano a rafforzare la sicurezza a Palermo in modo immediato e strutturale. Al termine dell’incontro che si è tenuto oggi al Viminale tra il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Al PalaOreto aperta la camera ardente per Paolo Taormina. Le parole strazianti dello zio: "La sua morte non sia vana" - facebook.com Vai su Facebook

Morte Paolo Mendico, mistero sull’ultima chat con la classe: “Lasciatemi un banco in prima fila” - X Vai su X

Morte Paolo Taormina, oggi udienza di convalida per Maranzano: “Mi sfidava e io ho sparato, lo avevo avvisato” - Si terrà oggi alle 11 l'udienza di convalida del fermo per Gaetano Maranzano, il 28enne reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina avvenuto a Palermo ... Lo riporta fanpage.it

Omicidio Paolo Taormina, da Schifani a Galvagno “La politica non basta, la società reagisca compatta” - “Dopo i tragici fatti di Monreale abbiamo sinceramente auspicato che episodi del genere non accadessero mai più. Come scrive blogsicilia.it

Paolo Taormina, giovedì i funerali: aperta la camera ardente, l'autopsia conferma la morte per un colpo di pistola - Autopsia conferma: colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata alla nuca; sospettato confessa, Palermo in lutto e funerali giovedì in cattedrale ... lasicilia.it scrive